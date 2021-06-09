Доменикали: хочу, чтобы в 2021 году состоялось 23 Гран-при

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что серия рассчитывает провести 23 гонки в сезоне-2021.



«Мы обещали, что проведём 23 этапа, и я хочу, чтобы все гонки состоялись. Хотим доказать, что пытаемся сделать всё, о чём мы говорили. Проведём 23 гонки, если ситуация с коронавирусом не создаст непреодолимых ограничений, которые помешают этому. Сейчас сложная ситуация, но я не собираюсь сдаваться до последнего момента.



Нам непросто, но мы предусматриваем свои действия в зависимости от ситуации. Сейчас легко объявить о замене Гран-при Сингапура, но что мы будем делать, если отменится этап в Японии? О планах Японии мы узнаем только после Олимпийских игр. В конце месяца мы должны получить новости относительно Гран-при Австралии. Будет непросто, мы готовим несколько вариантов. Но это интересный вызов», — приводит слова Стефано Доменикали BBC.