Доменикали: хочу, чтобы в 2021 году состоялось 23 Гран-при

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что серия рассчитывает провести 23 гонки в сезоне-2021.
«Мы обещали, что проведём 23 этапа, и я хочу, чтобы все гонки состоялись. Хотим доказать, что пытаемся сделать всё, о чём мы говорили. Проведём 23 гонки, если ситуация с коронавирусом не создаст непреодолимых ограничений, которые помешают этому. Сейчас сложная ситуация, но я не собираюсь сдаваться до последнего момента.
Нам непросто, но мы предусматриваем свои действия в зависимости от ситуации. Сейчас легко объявить о замене Гран-при Сингапура, но что мы будем делать, если отменится этап в Японии? О планах Японии мы узнаем только после Олимпийских игр. В конце месяца мы должны получить новости относительно Гран-при Австралии. Будет непросто, мы готовим несколько вариантов. Но это интересный вызов», — приводит слова Стефано Доменикали BBC.
- 9 июня 2021
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46
-
17:44
-
16:44
-
16:00
-
14:50
-
14:09
-
14:05
-
13:14
-
12:25
-
12:08
-
10:57
-
09:40
- 7 июня 2021
-
23:02
-
21:20
-
19:30
-
19:02
-
18:17
-
17:30
-
16:44
-
15:39
-
14:46
-
13:56
-
13:03
-
11:51
-
10:56
-
09:54
-
00:15