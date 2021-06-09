Хаккинен: ошибка Хэмилтона показывает, что он стремится компенсировать недостатки машины

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана.



«Это был уже второй очень тяжёлый для «Мерседеса» этап. После плохого уик-энда в Монако все ждали, что команда отыграется в Азербайджане, но этого так и не случилось. Несмотря на то что Хэмилтон смог показать хороший результат в квалификации, в гонке ему не хватило скорости, чтобы оторваться от «Ред Булл». После того как его пит-стоп продлился 4,5 секунды против 1,9 у Ферстаппена, с его лидерством было покончено.



Ошибка на рестарте была нетипичной для Льюиса. Но она показывает то, как он стремится компенсировать недостатки болида. Результат получился сбалансированным, учитывая аварию Макса и ошибку Льюиса, но «Мерседесу» нужно разобраться в ситуации. Боттас весь уик-энд жаловался на плохое сцепление с трассой, он не мог прогреть шины. Это та проблема, которую нужно решать», — приводит слова Хаккинена Unibet.