«Уильямс» сменил руководителя команды

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о смене руководителя команды. Как сообщает официальный сайт коллектива, Саймон Робертс покинет пост руководителя команды, а его место займёт исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито.
Кроме того, в рамках внутренней реструктуризации технический директор Франсуа-Ксавье Демезон теперь будет совмещать работу на трассе и руководство инженерным подразделением.
«Саймон сыграл важную роль в команде в переходный период в последние 12 месяцев, так что я хотел бы поблагодарить его за большой вклад в работу команды», — подчеркнул Йост Капито.
«Я пришёл в команду после ухода из спорта семьи «Уильямс», но сейчас готов принять новый вызов и желаю всем сотрудникам команды удачи в будущем», — добавил Саймон Робертс.
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