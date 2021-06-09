Хилл: Перес вынудил Хэмилтона ошибиться на рестарте
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл уверен, что именно действия пилота «Ред Булл» Серхио Переса вынудили Льюиса Хэмилтона ошибиться на рестарте гонки в Баку.
«Хочется сказать пару слов о Пересе, потому что он проделал в Баку фантастическую работу. На перстарте он заставил Хэмилтона уворачиваться, я был удивлён, насколько агрессивно действовал Перес, думаю, агрессией в обороне был удивлён и Льюис. Легко представить, что Хэмилтон, реагируя на движение Переса, вполне мог случайно задеть кнопку баланса тормозов. Это то, что произошло. В итоге его тормоза не работали должны образом», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.
Перес выиграл Гран-при Азербайджана, а Льюис Хэмилтон прервал серию из 54 очковых финишей подряд.
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