Бывший руководитель «Мерседеса»: Мазепин заслужил наказание

Бывший руководитель «Мерседеса» Норберт Хауг считает, что Никита Мазепин заслуживает наказания за свои действия при обороне позиции от Мика Шумахера.
«Мик — спокойный парень, так что, если он повышает голос, значит на то есть причины. Сейчас он должен говорить как можно громче и стукнуть кулаком по столу во время разбора полётов. Надеюсь, он так и сделал.
Я надеюсь и думаю, что Гюнтер Штайнер не оставит сомнений в том, что будет происходить в дальнейшем в этой ситуации. Не только между напарниками, такие манёвры в принципе неприемлемы на таких скоростях. Это заслуживает наказания. Никаких сомнений», — приводит слова Норберта Хауга Motorsport-Magazin.
Ранее Ральф Шумахер призвал дисквалифицировать россиянина Никиту Мазепина на одну гонку за опасную борьбу с Миком Шумахером на финише Гран-при Азербайджана.
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