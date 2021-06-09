Михаэль Белов подписал контракт на оставшуюся часть сезона-2021
Поделиться
Воспитанник программы SMP Racing Михаэль Белов примет участие во всей оставшейся части сезона Региональной европейской формулы.
Россиянин подписал контракт с командой G4 Racing на шесть оставшихся этапов. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды G4 Racing в «Твиттере».
Напомним, в конце мая Белов дважды стал вторым в двух гонках Региональной европейской формулы в составе команды JD Motorsport. Примечательно, что россиянин демонстрировал второй результат по итогам как первой, так и второй гонки этапа.
В минувшем сезоне Белов получил шанс выступить в Формуле-3. Тогда за шесть проведённых гонок Михаэлю удалось набрать одно очко.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 9 июня 2021
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46
-
17:44
-
16:44
-
16:00
-
14:50
-
14:09
-
14:05
-
13:14
-
12:25
-
12:08
-
10:57
-
09:40
- 7 июня 2021
-
23:02
-
21:20
-
19:30
-
19:02
-
18:17
-
17:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам