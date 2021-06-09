Михаэль Белов подписал контракт на оставшуюся часть сезона-2021

Воспитанник программы SMP Racing Михаэль Белов примет участие во всей оставшейся части сезона Региональной европейской формулы.

Россиянин подписал контракт с командой G4 Racing на шесть оставшихся этапов. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды G4 Racing в «Твиттере».

Напомним, в конце мая Белов дважды стал вторым в двух гонках Региональной европейской формулы в составе команды JD Motorsport. Примечательно, что россиянин демонстрировал второй результат по итогам как первой, так и второй гонки этапа.



В минувшем сезоне Белов получил шанс выступить в Формуле-3. Тогда за шесть проведённых гонок Михаэлю удалось набрать одно очко.