Компания Ротенберга создаст гоночный электрокар и гражданский автомобиль

Российская компания BR Engineering под руководством Бориса Ротенберга и Московский политехнический университет подписали соглашение о начале совместной работы над проектами двух автомобилей. Речь идёт о гоночном электрокаре и двухместной гражданской машине. Оба автомобиля будут созданы на базе спортивного прототипа BR03, который был представлен в мае 2021 года в Сколково Борисом Ротенбергом.
Автомобили будут отличаться как техническими характеристиками, так и предназначением. Если электрокар станет продолжением развития гоночного направления BR Engineering, то создание гражданского автомобиля – новый этап в развитии компании.
«С момента своего основания в 2013 году мы получили колоссальный опыт работы с известнейшими мировыми создателями спортивных машин и автомобилестроительными концернами, реализовали ряд успешных гоночных проектов. Сейчас мы готовы к тому, чтобы использовать этот опыт в России, совместив его с опытом и наработками лучших отечественных конструкторов и дизайнеров, поставив перед собой ещё более смелые и масштабные задачи», — приводит слова Ротенберга пресс-служба BR Engineering.
«Мы готовы к новым вызовам и уверены в успехе. Что касается электрокара, то для компании BR Engineering это сам по себе непростой проект – мы никогда раньше не строили автомобили на электротяге. И гражданский автомобиль, хотя он и будет оснащён бензиновым двигателем, — это тоже сложнейший проект как в конструкторской части, так и в плане его дальнейшей сертификации для дорог общего пользования. Но, я уверен, что имея столь серьезного партнёра в лице московского Политеха, нам по силу реализовать эти задачи», — сказал руководитель проекта компании BR Engineering Михаил Алёшин.
Работы над новыми автомобилями компания планирует начать в середине 2021 года.
- 9 июня 2021
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46
-
17:44
-
16:44
-
16:00
-
14:50
-
14:09
-
14:05
-
13:14
-
12:25
-
12:08
-
10:57
-
09:40
- 7 июня 2021
-
23:02
-
21:20
-
19:30
-
19:02
-
18:17
-
17:30