Компания Ротенберга создаст гоночный электрокар и гражданский автомобиль

Российская компания BR Engineering под руководством Бориса Ротенберга и Московский политехнический университет подписали соглашение о начале совместной работы над проектами двух автомобилей. Речь идёт о гоночном электрокаре и двухместной гражданской машине. Оба автомобиля будут созданы на базе спортивного прототипа BR03, который был представлен в мае 2021 года в Сколково Борисом Ротенбергом.



Автомобили будут отличаться как техническими характеристиками, так и предназначением. Если электрокар станет продолжением развития гоночного направления BR Engineering, то создание гражданского автомобиля – новый этап в развитии компании.



«С момента своего основания в 2013 году мы получили колоссальный опыт работы с известнейшими мировыми создателями спортивных машин и автомобилестроительными концернами, реализовали ряд успешных гоночных проектов. Сейчас мы готовы к тому, чтобы использовать этот опыт в России, совместив его с опытом и наработками лучших отечественных конструкторов и дизайнеров, поставив перед собой ещё более смелые и масштабные задачи», — приводит слова Ротенберга пресс-служба BR Engineering.



«Мы готовы к новым вызовам и уверены в успехе. Что касается электрокара, то для компании BR Engineering это сам по себе непростой проект – мы никогда раньше не строили автомобили на электротяге. И гражданский автомобиль, хотя он и будет оснащён бензиновым двигателем, — это тоже сложнейший проект как в конструкторской части, так и в плане его дальнейшей сертификации для дорог общего пользования. Но, я уверен, что имея столь серьезного партнёра в лице московского Политеха, нам по силу реализовать эти задачи», — сказал руководитель проекта компании BR Engineering Михаил Алёшин.



Работы над новыми автомобилями компания планирует начать в середине 2021 года.

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