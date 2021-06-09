Мазепин объяснил свои действия во время борьбы с Шумахером на финише Гран-при Азербайджана

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин объяснил свои действия во время борьбы с напарником по команде Миком Шумахером, в результате которых он совершил опасный манёвр, защищая позицию на финише Гран-при Азербайджана.
«В «Формуле-1» все – высококлассные гонщики, напугать кого-то не получится. При такой попытке гонщики обычно не сбрасывают газ: либо всё равно обгоняют соперника, либо случается авария, и кого-то пенализируют – ничего хорошего не получается.
В Баку у меня возникло недопонимание, основанное на моём опыте и моих ожиданиях от действий Мика. Обычно при обгоне соперника пилоты выбирают внутреннюю траекторию – она самая выгодная при торможении. Безусловно, я поздно начал блокирующий манёвр – но так делают все. И я не предполагал, что Мик захочет остаться на внешней траектории. Когда я увидел его в зеркалах – тут же вернулся на старую траекторию, потому что, если бы я продолжил маневр, вероятно, мы бы столкнулись.
Момент связан только с недопониманием: я думал, Мик пойдёт налево, на внутреннюю траекторию – как и при любом обгоне во время Гран-при, если видели, все делали так. А он поехал справа.
Вероятно, сыграл роль момент: последний круг, и я этого не ожидал. Но пугать точно никого не собирался», — приводит слова Мазепина Sports.ru.
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