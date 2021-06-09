Серрадори выиграл первый этап Ралли Казахстана, Лебедев — лидер в зачёте Т3

Француз Матье Серрадори показал лучшее время среди автомобилей и мотоциклов на первом этапе Ралли Казахстана, сообщает пресс-служба соревнования. Участники Кубка мира ФИА по ралли-рейдам следовали за мотоциклами и квадроциклами, и Серрадори со штурманом Лоиком Минаудье стали победителями дня на своём багги Century CR6, подготовленном в ЮАР. Француз показал время 3 часа, 23 минуты и 38 секунд и обошел аргентинца Лусио Альвареса почти на две минуты. Товарищи Альвареса по команде Toyota Overdrive Ронан Шабо и Язид Аль-Раджи финишировали третьим и четвертым, а швед Маттиас Экстрём замкнул пятерку лидеров на MINI John Cooper Works Buggy, подготовленном командой X-raid.
Россиянин Денис Кротов показал седьмое время, а ещё один представитель России Павел Лебедев стал быстрейшим в категории Т3. Лебедев обошёл Кристину Гутьеррес, после того как ей был присуждён пятиминутный штраф за превышение скорости в зоне ограничения.
Проблемы, связанные с турбонаддувом, лишили действующего обладателя Кубка мира по бахам Владимира Васильева шансов одержать победу. Он получил серьезный штраф за то, что не смог финишировать в спецучастке.
Посмотреть видео с Анваром Эргашевым и Андреем Рудницким, занявшими третье место в категории Т3, можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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