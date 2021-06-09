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«Машина превратилась в факел». Шубин рассказал, как их экипаж победил, несмотря на пожар

«Машина превратилась в факел». Шубин рассказал, как их экипаж победил, несмотря на пожар
Евгений Кустов
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Российский штурман Кирилл Шубин, выступающий вместе с Павлом Лебедевым, прокомментировал лучший результат своего экипажа в категории Т3 на первом этапе Ралли Казахстана.

«Нам удалось добраться до финиша целыми и невредимыми, несмотря на все козни, которые устроила нам фортуна. Машина работала безупречно, всё шло замечательно. Первый участок проехали очень быстро, были шикарные, красивые дорожки.

Омрачила сегодняшний день заправочная зона: заправщики пролили немножечко топлива на машину, и она моментально превратилась в факел. Два огнетушителя на заправочной зоне оказались практически нерабочими, но удалось потушить автомобиль, „украв“ огнетушитель с соседней заправочной зоны. Огнетушитель из самой машины достать был невозможно, такой стоял жар.

Никаких проблем после тушения не оказались, и мы продолжили гонку. „Залётов“ никаких не было, „песочницы“ прошли отлично. В одной потеряли немножко времени, но не критично для нашего результата, и приехали на финиш», — рассказал Шубин в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.

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