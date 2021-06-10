Сейвуд намекнул, что «Мерседес» вскоре объявит о контракте с Джорджем Расселом на 2022 год

Известный обозреватель Джо Сейвуд поделился мнением о составах команд Ф1 на следующий сезон.



«Активность на трансферном рынке вот-вот начнётся, но победа Серхио Переса в Баку, определённо, укрепит его позиции в «Ред Булл» в 2022 году, а Пьер Гасли и Юки Цунода, судя по всему, останутся в «Альфа Таури» и в следующем году. В наличии не слишком много вакансий. Эстебан Окон собирается остаться на своём месте. «Мерседесу» же может понадобиться немного больше времени – и Сильверстоун является вполне подходящим местом для анонса.



Вероятнее всего Льюис Хэмилтон подпишет ещё один однолетний контракт на следующий год. Кто же тогда займёт второе место в команде в 2022 году? У меня есть ощущение, что на Гран-при Великобритании мы можем стать свидетелями настоящего празднества», – намекнул Сейвуд в своём блоге на возможный контракт «Мерседеса» с британцем Джорджем Расселом.



Гран-при Великобритании пройдёт с 16 по 18 июля. Контракт Расселла с «Мерседес» истекает в конце 2021 года.



Новость по теме Эксперт: Расселл может продолжить карьеру в «Альпин»