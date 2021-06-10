Ральф Шумахер рассказал о возможных причинах проколов на машинах Стролла и Ферстаппена
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что причиной проколов Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана мог стать мусор на трассе в Баку.
«Думаю, у „Пирелли“ остались не самые приятные впечатления от уик-энда в Баку. Но я был бы намного осторожнее в каких-либо обвинениях. Я слышал в паддоке от команд, что трасса была невероятно грязной. Рядом с отбойниками лежало много мусора, в том числе даже старые гвозди.
В аварии Стролла именно это, судя по всему, и стало причиной прокола. К тому времени на трассе не было аварий, из-за которых могли появиться обломки. С Ферстаппеном объяснить причины сложнее. Уверен, что „Пирелли“ исследует шины и выяснит причину проблем», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
09:51
-
00:56
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
22:00
-
20:51
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46
-
17:44
-
16:44
-
16:00
-
14:50
-
14:09
-
14:05
-
13:14
-
12:25
-
12:08
-
10:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам