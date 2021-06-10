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Ральф Шумахер рассказал о возможных причинах проколов на машинах Стролла и Ферстаппена

Ральф Шумахер рассказал о возможных причинах проколов на машинах Стролла и Ферстаппена
Александр Кожевников
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что причиной проколов Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана мог стать мусор на трассе в Баку.

«Думаю, у „Пирелли“ остались не самые приятные впечатления от уик-энда в Баку. Но я был бы намного осторожнее в каких-либо обвинениях. Я слышал в паддоке от команд, что трасса была невероятно грязной. Рядом с отбойниками лежало много мусора, в том числе даже старые гвозди.

В аварии Стролла именно это, судя по всему, и стало причиной прокола. К тому времени на трассе не было аварий, из-за которых могли появиться обломки. С Ферстаппеном объяснить причины сложнее. Уверен, что „Пирелли“ исследует шины и выяснит причину проблем», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.

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