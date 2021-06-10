Алонсо в шутку предложил проводить 25 гонок за уик-энд

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что ему понравилась идея с рестартом Гран-при Азербайджана за два круга до финиша.



«Думаю, нам стоит задуматься о том, чтобы проводить такие гонки каждый уик-энд. Например, 25 гонок по два круга каждая. Это было весело. Пилоты могли действовать агрессивно, потому что им не нужно было задумываться о том, чтобы сберечь шины или что-то ещё. Весёлая гонка, а для нас это был позитивный уик-энд.



Десятое место, которое было у нас в гонке до рестарта, стало недостаточной наградой, учитывая то, сколько работы команда проделала перед гонкой в Баку. Так что да, я доволен шестой позицией, потому что команда заслужила эти очки», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.