Алонсо в шутку предложил проводить 25 гонок за уик-энд
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что ему понравилась идея с рестартом Гран-при Азербайджана за два круга до финиша.
«Думаю, нам стоит задуматься о том, чтобы проводить такие гонки каждый уик-энд. Например, 25 гонок по два круга каждая. Это было весело. Пилоты могли действовать агрессивно, потому что им не нужно было задумываться о том, чтобы сберечь шины или что-то ещё. Весёлая гонка, а для нас это был позитивный уик-энд.
Десятое место, которое было у нас в гонке до рестарта, стало недостаточной наградой, учитывая то, сколько работы команда проделала перед гонкой в Баку. Так что да, я доволен шестой позицией, потому что команда заслужила эти очки», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.
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