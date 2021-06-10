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Ирвайн: Макс Ферстаппен похож на Михаэля Шумахера

Ирвайн: Макс Ферстаппен похож на Михаэля Шумахера
Александр Кожевников
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Бывший гонщик Формулы-1 Эдди Ирвайн сравнил Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера.

«Наконец-то после пяти лет в «Ред Булл» Максу Ферстаппену удалось собрать всё воедино. Он всегда был быстр и доминировал над напарниками. Ни у одного другого пилота нет такого преимущества в команде. У него было много сильных напарников, но никто даже близко к нему не подобрался.

Этим Макс похож на Михаэля Шумахера. Хэмилтон в своё время периодически проигрывал напарникам и в квалификациях, и в гонках. Думаю, можно сказать, что Ферстаппен является самым талантливым гонщиком в современной Формуле-1. Но, разумеется, Хэмилтон остаётся профессионалом высочайшего класса. У Льюиса практически нет слабых мест», — приводит слова Эдди Ирвайна GrandPrix247.

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