Ирвайн: Макс Ферстаппен похож на Михаэля Шумахера
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Бывший гонщик Формулы-1 Эдди Ирвайн сравнил Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера.
«Наконец-то после пяти лет в «Ред Булл» Максу Ферстаппену удалось собрать всё воедино. Он всегда был быстр и доминировал над напарниками. Ни у одного другого пилота нет такого преимущества в команде. У него было много сильных напарников, но никто даже близко к нему не подобрался.
Этим Макс похож на Михаэля Шумахера. Хэмилтон в своё время периодически проигрывал напарникам и в квалификациях, и в гонках. Думаю, можно сказать, что Ферстаппен является самым талантливым гонщиком в современной Формуле-1. Но, разумеется, Хэмилтон остаётся профессионалом высочайшего класса. У Льюиса практически нет слабых мест», — приводит слова Эдди Ирвайна GrandPrix247.
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