Источник: Хэмилтон согласился на снижение зарплаты, но попросил удвоить бонус за титул
Поделиться
Семикратный чемпион мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон согласился на снижение зарплаты при продлении контракта с «Мерседесом», сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, пилот готов подписать новое соглашение на определённых условиях — он готов пойти на снижение зарплаты, но просит двойной бонус в случае победы в чемпионате мира.
Ожидается, что новое соглашение с пилотом будет подписано ещё до 15 июня.
В настоящий момент есть несколько нерешённых вопросов относительно контракта — в частности, пока неизвестно, какую роль будет играть Хэмилтон в «Мерседесе» после завершения карьеры.
Соглашение, как ожидается, будет рассчитано на один сезон с опцией продления на 2023 год.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
13:53
-
12:58
-
11:57
-
10:52
-
09:51
-
00:56
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
22:00
-
20:51
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46
-
17:44
-
16:44
-
16:00
-
14:50
-
14:09
-
14:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам