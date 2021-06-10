Боттас в Баку отказался от настроек, которые предложила ему команда после симуляций

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт сообщил, что Валттери Боттас сам выбрал настройки с высокой прижимной силой в Баку, несмотря на то, что симуляция показывала, что автомобиль будет медленнее с таким выбором настройки угла атаки антикрыльев.



«На самом деле настройки машин были похожими, думаю, самая большая разница заключалась в настройке крыльев. Льюис выбрал более низкий уровень прижимной силы, который, как предсказала симуляция, будет оптимальным, а Валттери решил использовать более высокий уровень прижимной силы, который, согласно нашим подсчётам, должен был оказаться на одну десятую секунды медленнее. Таким был выбор Валттери, потому что он считал, что так он будет быстрее.



Баку — сложная трасса. Здесь сложно прогреть передние шины, вам нужна уверенность в машине, чтобы проехать здесь хотя бы круг. Стены находятся очень близко. Прогрев важен, потому что он даёт возможность ехать ещё быстрее, что приводит к соблюдению оптимальной температуры шин. Получается положительная спираль производительности. Поэтому да, было более важно, чтобы Валттери был доволен машиной, чем та небольшая разница, которую показало моделирование на симуляторе», — приводит слова Майка Эллиота GPFans.