Ирвайн: Хэмилтон стареет, у него уже нет прежней скорости

Бывший гонщик Формулы-1 Эдди Ирвайн считает, что Макс Ферстаппен в настоящий момент быстрее, чем Льюис Хэмилтон.



«Работа Боттаса и Переса — делать всё возможное. Боттас раньше обыгрывал Хэмилтона, даже чаще, чем в последнее время. Перес — новичок в команде «Ред Булл», но Макс Ферстаппен уже показал, что игра окончена, практически не начавшись. Они оба де-факто вторые номера, но не думаю, что для них это большой минус, учитывая их напарников. Не думаю, что кто-то в Формуле-1 способен выступать против Макса и Льюиса и регулярно их опережать.



Хэмилтон стареет, у него уже не столь хороший темп, но он по-прежнему непревзойдённый профессионал. Думаю, люди понимают, что любой, кто пойдёт против Ферстаппена, проиграет ему по чистой скорости», — приводит слова Эдди Ирвайна GrandPX.news.