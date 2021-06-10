«Очки заляпаны грязью — куда ехать, непонятно». Сычёва — о втором этапе Ралли Казахстана

Российская участница Ралли Казахстана Татьяна Сычёва, выступающая в категории Т3, рассказала, как для её экипажа сложился второй этап гонки. В абсолютном зачёте их экипаж занимает 22-е место.
«Нас поймал дождь — по-моему, почти единственных среди тех, кто выступает на технике без лобового стекла. Поэтому все очки заляпаны грязью — куда ехать, непонятно. Пришлось менять очки, как-то оттуда выбираться. Всё это медленно. В прошлый раз в такой же ситуации было хуже: мы ехали почти по речке, всё заливало. В этот раз ничего фатального — просто закидывало очки грязью.
Никакого особого ремонта на марафонском этапе у нас не было. Только пришлось поменять ремень вариатора за два километра до финиша — не доехал он! А так — была задача доехать, и мы с ней справились», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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