Руководитель «Феррари» пропустит первый из двух этапов в Австрии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не полетит в Австрию на первый из двух этапов Формулы-1, сообщает Motorsport.it. Предполагается, что Бинотто займётся работой по подготовке к сезону 2022 года.

«Скудерия» в Баку во время Гран-при Азербайджана опробовала новую организационную структуру гонки. Лоран Мекис выполнял функции гоночного директора, а Иньяки Руэда — спортивного директора, он отвечал за стратегию. Уже в Баку процессы управления командой на трассе происходили без участия Бинотто.

«Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. «Скудерия» уступает лишь лидерам — «Мерседесу» (148) и «Ред Булл» (174).