Штайнер исключил возможность наказания Мазепина задним числом за инцидент с Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением об инциденте, который произошёл в концовке Гран-при Азербайджана. Российский пилот команды Никита Мазепин совершил опасный маневр, защищая позицию от напарника, Мика Шумахера. Немец по радио даже сказал команде: «Он что, хочет нас убить?» Дядя Мика, Ральф Шумахер, призвал оштрафовать россиянина за опасный манёвр, отстранив его на одну гонку. Но Штайнер не согласился с такой оценкой произошедшего.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси пообещал, что изучит инцидент и поговорит с командой и Мазепиным.

«Я не знаю, о чём он хочет говорить. Но он скажет то же самое, что и я. Пилоты сами разберутся в произошедшем. Вот и всё. Никаких наказаний Мазепину задним числом быть не может. Маси может объяснить им возможные последствия такого манёвра и послушать их самих.

Я поговорил с ними обоими, ведь когда происходит что-то такое, всё может пойти не так. Но мы решили все вопросы», — цитирует Штайнера GrandPX.