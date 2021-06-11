Марко: Феттель — первый номер в команде Стролла, папаше Лэнса это не очень понравится

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о последних выступлениях гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. По мнению Марко, Феттель утвердился в качестве первого номера команды. Немецкий гонщик занял второе место в Гран-при Азербайджана.

«Было здорово увидеть его на подиуме. Но главное — как он обгонял. Его битвы с Гасли, первый круг.

Я очень рад этой перемене. Она была достигнута в довольно короткий период времени. Надеюсь, что на других трассах он будет также добиваться успехов. Феттель — первый номер в команде Стролла. Наверное, папаше это не очень понравится», — цитирует Марко GrandPX.

Говоря о «папаше», Марко имел в виду владельца команды Лоуренса Стролла. Одним из пилотов команды является его сын, Лэнс Стролл.