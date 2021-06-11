Расселл: если закончим сезон без очков, то это не станет провалом
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что завершение сезона-2021 без очков не станет провалом для британской команды.
«Я не переживаю. Задача набрать первые очки, конечно, входит в наш список целей. Но если мы закончим сезон, не набрав ни одного очка, то я не буду считать это провалом. Если же мы наберём очки, то это станет огромным успехом.
Для нас попадание в очки сейчас равносильно победе в гонке для „Макларена“. Примерно так. Уверен, что если „Макларен“ закончит сезон без побед, то это не станет провалом. Если они выиграют Гран-при, то это станет успехом. Мне нравится такой взгляд на вещи», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.
В последний раз «Уильямс» набирал очки на Гран-при Германии 2019 года.
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