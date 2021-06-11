В «Хаасе» не уверены, что в 2022 году вернутся в группу середняков

Главный гоночный инженер «Хааса» Айо Комацу рассказал о перспективах команды на сезон 2022 года, когда в силу вступит новый регламент.



«Мы по-прежнему отстаём в некоторых аспектах подготовки к следующему сезону, но уделяем разработке новой машины максимум внимания. Удастся ли нам сразу вернуться в середину пелотона? Думаю, будет непросто, потому что мы начинаем не с самых лучших позиций.



Нам нужно выйти на уровень, на котором мы были в 2018 году. Из-за пандемии мы потеряли людей, нам пришлось остановить ряд работ и в итоге мы сделали шаг назад. Сейчас команде нужно переосмыслить ситуацию. Фактически, мы строим команду заново.



У нас есть способные люди, которых мы не могли использовать должным образом и в полной мере раскрыть их потенциал. Сейчас все ресурсы будут направлены на перезапуск команды. Мы знаем, чего хотим, у нас много идей. Главное — правильно распределить силы», — приводит слова Айо Комацу официальный сайт Формулы-1.