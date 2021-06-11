Зафнауэр: Феттель серьёзно повлиял на наши методы работы

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал о совместной работе с Себастьяном Феттелм в сезоне-2021.



«Себастьян серьёзно повлиял на наши методы работы. Лэнс уже далеко не новичок, он давно выступает за нас, в их рабочих отношениях с Феттелем прослеживается положительная тенденция. У Себа гораздо больше опыта, с его приходом у нас изменился порядок проведения брифингов. Этому рада не только вся команда, но и Лэнс.



Себастьян выступал всё лучше и до гонки в Монако. Вернее сказать, он с каждой гонкой чувствовал себя всё комфортнее за рулём болида. Это нормальная практика, он прогрессировал поступательно, так что рано или поздно он должен был выйти на свой пик. Кроме того, мы изменили рабочие процессы в ходе уик-энда. Мы учимся и делаем всё, чтобы команда двигалась вперёд», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.