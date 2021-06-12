Бергер: Феттель уже прошёл свой пик, но это не значит, что он не может улучшить результаты
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о результатах немца Себастьяна Феттеля, который выступает за «Астон Мартин». Феттель впервые в нынешнем сезоне попал на подиум, заняв второе место на Гран-при Азербайджана. При этом после четырёх стартовых гонок сезона у Феттеля не было ни одного очка.
«Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1, у него более 120 финишей на подиуме. Феттель является одним из лучших пилотов в истории. Об этом люди быстро забыли.
Что касается его выступлений, то, как мне кажется, он уже прошёл свой пик. Но это не значит, что он не может улучшить результаты в нынешнем сезоне», — цитирует Бергера F1Insider.
Ранее Феттель выступал за «Феррари». Перед началом сезона он перебрался в «Астон Мартин».
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