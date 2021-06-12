Джордж Расселл высказался о новом контракте с «Мерседесом»
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мыслями о новом контракте с «Мерседесом», заявив об уверенности решить этот вопрос до летнего перерыва.
«Признаться, я ещё не разговаривал с Тото Вольфом о контракте, но было бы неплохо как можно скорее завершить переговоры, ведь это в общих интересах. Я просто сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, однако уверен, что мы определимся ещё до летнего перерыва.
Думаю, нам всем хотелось бы хорошо отдохнуть после такого напряжённого сезона, а не обсуждать контракты. Поэтому было бы здорово внести ясность в этот вопрос», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.
Ранее известный обозреватель Джо Сейвуд намекнул, что «Мерседес» вскоре объявит о контракте с Расселлом.
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