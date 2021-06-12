Льюис Хэмилтон: не понимаю, почему болиды становятся всё тяжелее и тяжелее

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался на тему увеличения веса автомобилей в Формуле-1. В настоящее время минимальный вес болидов составляет 790 кг.



«Я не понимаю, почему автомобили становимся всё тяжелее и тяжелее. Ведь из-за большего веса расходуется и больше энергии. Более лёгкие машины были гораздо манёвреннее. Естественно, они были далеко не такими большими, но они мне нравились больше.

В Монако всегда было довольно сложно на некоторых участках трассы, но теперь болиды настолько велики, что иногда езда на них — то ещё испытание. И как я уже отмечал ранее, мы становимся всё тяжелее и тяжелее, поэтому расходуем больше энергии, больше тормозной пыли, больше топлива, чтобы добраться до цели. Я не понимаю, почему так происходит», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.