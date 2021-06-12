Бинотто: очевидно, что «Ред Булл» и «Мерседес» всё ещё сильнее «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что, по его мнению, команда продолжает уступать «Ред Булл» и «Мерседесу» даже с учётом двух завоёванных подряд поул-позиций.



«Думаю, очевидно, что нас опережают два автомобиля, которые, без сомнения, всё ещё сильнее. Было здорово заполучить поул-позицию как в Монако, так и в Баку. Однако я действительно не думаю, что это отражает нашу истинную силу.

Но мы прогрессируем. Мы прогрессируем, потому что в конце концов больше узнаём о машине, да и используем её лучше, чем в начале сезона. И, естественно, знаем, что развитие будет продолжаться и впредь», — приводит слова Бинотто Autosport.



Ранее Бинотто высказался против заморозки двигателей с сезона-2025.