Бинотто: очевидно, что «Ред Булл» и «Мерседес» всё ещё сильнее «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что, по его мнению, команда продолжает уступать «Ред Булл» и «Мерседесу» даже с учётом двух завоёванных подряд поул-позиций.
«Думаю, очевидно, что нас опережают два автомобиля, которые, без сомнения, всё ещё сильнее. Было здорово заполучить поул-позицию как в Монако, так и в Баку. Однако я действительно не думаю, что это отражает нашу истинную силу.
Но мы прогрессируем. Мы прогрессируем, потому что в конце концов больше узнаём о машине, да и используем её лучше, чем в начале сезона. И, естественно, знаем, что развитие будет продолжаться и впредь», — приводит слова Бинотто Autosport.
Ранее Бинотто высказался против заморозки двигателей с сезона-2025.
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