Итальянское СМИ заступилось за «Пирелли», обвинив команды в неправильной работе с шинами

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что производитель шин, компания «Пирелли», не виновата в проблемах, которые в последнее время возникали у пилотов Формулы-1. В частности, во время Гран-при Азербайджана взорвалась шина на болиде гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Также прокол возник на шине пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Ферстаппен после гонки дал понять, что винит в произошедшем шины, но в «Пирелли» предположили, что резина повредилась из-за обломков на трассе.

«Анализ произошедшего с шинами в Баку ещё не завершён. До того времени «Пирелли» не будет давать заключение. Но в Милане, где находится штаб-квартира компании, сотрудники уже вздохнули с облегчением.

На шинах не обнаружено признаков повреждений, которые могли быть вызваны из-за брака производства. Это очень важно, учитывая обвинения в адрес «Пирелли» после гонки.

Сперва в «Пирелли» считали, что виноваты обломки на трассе. Но теперь анализ не подтверждает это. В компании считают, что разрушение шин могло быть связано с тем, какое в них было давление. То есть виноваты команды, которые так накачивают шины», — говорится в статье.