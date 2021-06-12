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«Ред Булл» не обнаружил структурных повреждений шасси на болиде Ферстаппена

«Ред Булл» не обнаружил структурных повреждений шасси на болиде Ферстаппена
Антон Мозговой
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Болид пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена избежал серьёзных повреждений во время Гран-при Азербайджана, сообщает Motorsport Italia. Представитель Нидерландов врезался с барьерами во время гонки.

Специалисты «Ред Булл» не обнаружили структурных повреждений шасси. Новая часть машины поглотила большую часть энергии. При этом на болиде повреждена задняя подвеска. Имеются подозрения на повреждение коробки передач. Но в любом случае команда сможет заменить повреждённые детали без штрафа.

Ферстаппену пришлось досрочно завершить Гран-при Азербайджана из-за прокола шины. До сих пор неизвестно, с чем было связано повреждение резины. Сам Ферстаппен обвинил производителя шин, компанию «Пирелли». Но итальянский производитель не согласился с предположением пилота.

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