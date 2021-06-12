«Уважуха тем, кто гоняет на двух колёсах». Квят впервые попробовал силы в мотокроссе

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Гонщик выложил фото на мотоцикле, сделанное на трассе для мотокросса. Как признался Квят, он впервые в жизни принял участие в мотокроссе.

«Первый раз на мотокроссе сегодня! Очень понравилось! Уважуха тем, кто гоняет на двух колёсах», — написал Квят.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Квят.

Квят начал сотрудничество с французской командой в канун старта сезона-2021. Минувший сезон он провёл в составе «Альфа Таури». По завершении чемпионата программа «Ред Булл» не стала предлагать россиянину новый контракт, взяв в «Альфа Таури» на его место японского юниора Юки Цуноду. В последнем интервью советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил возможность возвращения Даниила Квята. Сам пилот заявил, что сосредоточен на работе в «Альпин», но открыт для предложений.