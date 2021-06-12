«Уважуха тем, кто гоняет на двух колёсах». Квят впервые попробовал силы в мотокроссе

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Гонщик выложил фото на мотоцикле, сделанное на трассе для мотокросса. Как признался Квят, он впервые в жизни принял участие в мотокроссе.
«Первый раз на мотокроссе сегодня! Очень понравилось! Уважуха тем, кто гоняет на двух колёсах», — написал Квят.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Квят.
Квят начал сотрудничество с французской командой в канун старта сезона-2021. Минувший сезон он провёл в составе «Альфа Таури». По завершении чемпионата программа «Ред Булл» не стала предлагать россиянину новый контракт, взяв в «Альфа Таури» на его место японского юниора Юки Цуноду. В последнем интервью советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил возможность возвращения Даниила Квята. Сам пилот заявил, что сосредоточен на работе в «Альпин», но открыт для предложений.
- 12 июня 2021
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:05
-
20:09
-
18:25
-
17:46
-
16:50
-
15:31
-
13:53
-
12:54
-
12:05
-
10:11
-
00:34
-
00:21
- 11 июня 2021
-
23:40
-
22:24
-
21:32
-
20:52
-
19:46
-
18:40
-
17:43
-
16:49
-
15:49
-
14:55
-
13:15
-
11:53
-
10:39
-
09:37
- 10 июня 2021
-
23:37
-
23:02
-
22:41
-
22:34
-
22:17
-
21:27