Аль-Раджи потерял шансы на победу на Ралли Казахстана, Лебедев — третий в категории Т3

По итогам предпоследнего этапа Ралли Казахстана француз Матьё Серрадори уверенно идёт к своей первой победе, сообщает пресс-служба соревнования. Серрадори и его французский штурман Лоик Минаодье на Century CR6 Buggy идут первыми среди автомобилей с преимуществом в 22 минуты 53 секунды.
Последние два дня Серрадори ехал под давлением настигающего его Язида Аль-Раджи из Саудовской Аравии, в начале дня разрыв составлял всего 22 секунды. Саудит был самым быстрым в начале спецучастка и фактически лидировал в ралли, но сломал приводной вал правого переднего колеса и застрял в мягком песке после начала дождя. Пока Язид и его немецкий штурман Дирк фон Зитцевиц пытались выбраться, MINI Себастьяна Хальперна пересёк дюну и столкнулся с ними. Проблемы саудита вернули его коллегу по команде Overdrive Racing Лусио Альвареса на второе место. Аль-Раджи сумел продолжить гонку с потерей 58 минут и занимает четвёртое место в общем зачёте.
Несмотря на сложные из-за дождя погодные условия и задержку в дюнах, Денис Кротов сместил товарища по команде X-raid Матиаса Экстрёма и поднялся на третье место в общем зачёте, а шведский автоспортсмен-универсал опустился на пятое место после возвращения Аль-Раджи в гонку.
Кристина Гутьеррес на своём OT3 от Overdrive показала результативное выступление с победой на этапе и закрепила свое лидерство в категории T3 FIA. Испанка и её французский штурман Франсуа Казале уверенно опережают Павла Лебедева на 39 минут 57 секунд после того, как россиянин столкнулся с проблемой на спецучастке и уступил Гутьеррес 36 минут. Фернандо Альварес также опережает россиянина и идёт вторым.
Посмотреть видеорассказ про автомобиль Бориса Гадасина категории Т3 можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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