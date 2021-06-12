Загороднюк: со всей силой ударились о промоину — отвалилась рулевая тяга

Штурман Павла Сильнова Евгений Загороднюк прокомментировал второй результат своего экипажа на четвёртом этапе Ралли Казахстана в зачёте Т3, а также рассказал о проблемах, возникших в третий день гонки.



«Вчера у нас был интересный второй день марафонского этапа. Не доехав до финиша спецучастка всего 35 километров, мы со всей силой ударились о промоину. У нас отвалилась рулевая тяга, и, к сожалению, мы потратили очень много времени на ремонт. Нам погубили последние десять километров дюн: если бы была ровная дорога, доехали бы гораздо быстрее. Ну, ничего страшного, это опыт по обслуживанию автомобиля класса Т3.



Сегодня хорошо стартовали на четвёртом спецучастке. Дальше пошёл дождь, стало гораздо интереснее управлять автомобилем в лужах: постоянно едешь боком, поперёк дороги. После зоны дозаправки тоже без проблем примчались на финиш — в баке оставалось литров 5-7, хорошо всё рассчитали. В целом день хороший, быстрый. Все «песочницы» были мокрые, поэтому нам удалось быстро по ним проскакать. Отсюда неплохое время», — заявил Загороднюк в интервью YouTube-каналу Cross-Country Rally.