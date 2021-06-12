Пилота Indycar Розенквиста госпитализировали после аварии во время гонки в Детройте

Пилот «Макларена» Феликс Розенквист был госпитализирован после аварии, в которую он попал во время гонки IndyCar в Детройте. На выходе из очередного поворота машина Розенквиста врезалась в заграждение из шин. Сразу после этого на трассу был выведен автомобиль безопасности.

Розенквист после аварии находился в сознании. Его унесли на носилках и увезли на скорой помощи.

«С ним всё в порядке. Он был в сознании, реагировал, не выключался. Вся функциональность тела была сохранена. Нам удалось быстро вытащить его из машины и обследовать. Мы отправили его в госпиталь в центр города, чтобы там провели более подробное обследование», — цитирует главу медицинского департамента Indycar Джеффри Биллоуза RaceFans.