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Пилота Indycar Розенквиста госпитализировали после аварии во время гонки в Детройте

Пилота Indycar Розенквиста госпитализировали после аварии во время гонки в Детройте
Антон Мозговой
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Пилот «Макларена» Феликс Розенквист был госпитализирован после аварии, в которую он попал во время гонки IndyCar в Детройте. На выходе из очередного поворота машина Розенквиста врезалась в заграждение из шин. Сразу после этого на трассу был выведен автомобиль безопасности.

Розенквист после аварии находился в сознании. Его унесли на носилках и увезли на скорой помощи.

«С ним всё в порядке. Он был в сознании, реагировал, не выключался. Вся функциональность тела была сохранена. Нам удалось быстро вытащить его из машины и обследовать. Мы отправили его в госпиталь в центр города, чтобы там провели более подробное обследование», — цитирует главу медицинского департамента Indycar Джеффри Биллоуза RaceFans.

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