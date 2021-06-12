Пилота Indycar Розенквиста госпитализировали после аварии во время гонки в Детройте
Поделиться
Пилот «Макларена» Феликс Розенквист был госпитализирован после аварии, в которую он попал во время гонки IndyCar в Детройте. На выходе из очередного поворота машина Розенквиста врезалась в заграждение из шин. Сразу после этого на трассу был выведен автомобиль безопасности.
Розенквист после аварии находился в сознании. Его унесли на носилках и увезли на скорой помощи.
«С ним всё в порядке. Он был в сознании, реагировал, не выключался. Вся функциональность тела была сохранена. Нам удалось быстро вытащить его из машины и обследовать. Мы отправили его в госпиталь в центр города, чтобы там провели более подробное обследование», — цитирует главу медицинского департамента Indycar Джеффри Биллоуза RaceFans.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
00:17
- 12 июня 2021
-
22:47
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:05
-
20:09
-
18:25
-
17:46
-
16:50
-
15:31
-
13:53
-
12:54
-
12:05
-
10:11
-
00:34
-
00:21
- 11 июня 2021
-
23:40
-
22:24
-
21:32
-
20:52
-
19:46
-
18:40
-
17:43
-
16:49
-
15:49
-
14:55
-
13:15
-
11:53
-
10:39
-
09:37
- 10 июня 2021
-
23:37
-
23:02
-
22:41
-
22:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам