«Макларен» и «Феррари» будут обновлять болиды до летнего перерыва

«Феррари» и «Макларен» продолжат обновлять свои болиды до летнего перерыва, сообщает Auto Motor und Sport. По данным источника, после летнего перерыва команды переключатся на разработку машин на новый сезон. В следующем сезоне в силу вступит новый технический регламент.

Многие команды решили отказаться от инвестирования средств в доработку болида на нынешний сезон. Например, в «Хаасе» сообщали, что вообще не будут дорабатывать болид, а сосредоточатся на подготовке машины к следующему году.

В то же время «Феррари» и «Макларен» решили продолжить работу над машинами, так как они ведут борьбу за третье место в Кубке конструкторов. «Скудерия» опережает «Макларен» всего на два очка по итогам шести этапов Формулы-1.