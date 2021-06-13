Штайнер: мы хотим, чтобы в «Хаасе» был американский пилот

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что американская команда заинтересована в подписании пилота из США. По словам Штайнера, в «Хаасе» хотели бы видеть в команде американского пилота, но найти соответствующего кандидата непросто. В последний раз американец выступал в Формуле-1 ещё в 2015 году, им был Александер Росси, представлявший команду «Маруся».
«Конечно, мы всегда ищем американских пилотов. И я говорил об этом со Стефано Доменикали, мы обсуждали, что можно сделать и чего нельзя.
Но это нелегко в краткосрочной перспективе, ведь нужна суперлицензия. Она появится. Нужно просто набраться терпения и ждать. В Формуле-3 есть несколько перспективных ребят. Посмотрим, как всё получится.
Формуле-1 нужен американский пилот. И мы хотим, чтобы он был в «Хаасе», изучаем возможности», — цитирует Штайнера пресс-служба Формулы-1.
В нынешнем сезоне за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.
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