Боттас — о возможной замене на Расселла: я не придаю значения слухам

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отреагировал на слухи, согласно которым он может потерять место в команде на следующий сезон. Согласно информации ряда СМИ, «Мерседес» намеревается заменить Боттаса на Джорджа Расселла, который выступает за «Уильямс».
«Я не придаю значения слухам. В первую очередь хочу сказать, что мы не обсуждали вопрос контракта, ведь речь идёт о сложном соревновании. Нужно отдыхать, а не работать постоянно. Тогда можно сосредоточиться на самом важном — выступлении.
Время обсуждения наступит. Не сейчас, но время летит быстро. Я ожидаю, что мы начнём обсуждать вопросы в следующем месяце.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что лучше начинать раньше. Но я чувствую, что у меня есть ещё несколько лет до тех пор, пока я не стану самым старым в Формуле-1. Думаю, что я по-прежнему прогрессирую», — цитирует Боттаса пресс-служба Формулы-1.
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