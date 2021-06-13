Серхио Перес: у Ферстаппена не бывает выходных
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о напарнике Максе Ферстаппене. Перес выделил профессионализм и талант представителя Нидерландов.
«Макс невероятно талантлив. С первой практики до последнего круга гонки он выкладывается на 100 процентов. Когда смотришь на других пилотов, видишь, что у них бывают выходные. Но у Макса их не бывает никогда. Он всегда полностью выкладывается. Мне повезло, что мы выступаем за одну команду.
Что касается моих результатов, то я не буду давать конкретную оценку. Но в целом я не полностью доволен результатами», — цитирует Переса PlanetF1.
Ранее Перес выступал за «Рейсинг Пойнт», но по окончании прошлого сезона он сменил команду. В «Ред Булл» мексиканец сменил Алекса Албона, который стал резервным пилотом.
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