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«Сразу понял, что нас ждёт». Бергер рассказал о начале соперничества с Михаэлем Шумахером

«Сразу понял, что нас ждёт». Бергер рассказал о начале соперничества с Михаэлем Шумахером
Виталий Весёлый
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился подробностями начала противостояния с будущим семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

«Михаэль Шумахер и сегодня остаётся величайшим гонщиком. Много ли понадобилось времени, чтобы оценить его уровень, когда ещё молодой Михаэль бросил вызов мне, Сенне и другим классным пилотам? Я быстро понял, что нас ждёт, а вот другие сопротивлялись. С первого же дня Михаэль стал неудобным соперником. Ещё как-то нам удавалось его сдерживать в первые два года, но не больше. Конечно, он был превосходным водителем уже тогда, но вот когда он стал доминировать в чемпионате, выступая за «Феррари», я уже завершил карьеру.

А вообще, если остановиться лишь на чистом таланте, возможно, Макс Ферстаппен стоит над всеми. Но на одном таланте далеко не уедешь — о пилоте нужно судить в комплексе. Необходимо уметь не только быстрее всех преодолеть один круг, но и выигрывать гонки, делать это систематически, а впоследствии выигрывать и в чемпионате. И Михаэлю это удавалось идеально», — приводит слова Бергера Auto Bild.

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