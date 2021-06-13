Лебедев прокомментировал третий результат на Ралли Казахстана в своей категории

Российский гонщик Павел Лебедев прокомментировал свой результат на Ралли Казахстана, где его экипаж занял третье место в категории Т3.



«Для меня это первая большая международная гонка — до этого участвовал только в Бахе Дубая. Мне гонка очень понравилась: пять дней красивого гоночного праздника, много интересных спецучастков.



На этой гонке было очень интересно, потому что присутствовали все мировые лидеры зачёта Т3 и Т4. Понятно, что технически соревноваться с многими командами нашей категории невозможно, потому что некоторые машины более подготовленные, уезжают на прямых участках. Тем не менее нам удалось навязать борьбу, ведь ралли-рейды — не только быстрая езда, а скорее поступательное движение с хорошей средней скоростью.



В итоге мы даже заняли третье место. Я считаю, что для нашего экипажа это очень хороший результат. Мне очень понравилось это ралли, с удовольствием сюда вернусь. Сейчас мы уже точно поедем на «Шёлковый путь», потом хотим проехать ещё пару гонок — с прицелом на то, чтобы, если всё пойдёт по плану, поехать на «Дакар». Но пока это только прожект», — приводит слова Лебедева YouTube-канал Cross-Country Rally.