Лебедев прокомментировал третий результат на Ралли Казахстана в своей категории

Российский гонщик Павел Лебедев прокомментировал свой результат на Ралли Казахстана, где его экипаж занял третье место в категории Т3.
«Для меня это первая большая международная гонка — до этого участвовал только в Бахе Дубая. Мне гонка очень понравилась: пять дней красивого гоночного праздника, много интересных спецучастков.
На этой гонке было очень интересно, потому что присутствовали все мировые лидеры зачёта Т3 и Т4. Понятно, что технически соревноваться с многими командами нашей категории невозможно, потому что некоторые машины более подготовленные, уезжают на прямых участках. Тем не менее нам удалось навязать борьбу, ведь ралли-рейды — не только быстрая езда, а скорее поступательное движение с хорошей средней скоростью.
В итоге мы даже заняли третье место. Я считаю, что для нашего экипажа это очень хороший результат. Мне очень понравилось это ралли, с удовольствием сюда вернусь. Сейчас мы уже точно поедем на «Шёлковый путь», потом хотим проехать ещё пару гонок — с прицелом на то, чтобы, если всё пойдёт по плану, поехать на «Дакар». Но пока это только прожект», — приводит слова Лебедева YouTube-канал Cross-Country Rally.
- 13 июня 2021
-
20:56
-
20:55
-
20:44
-
19:52
-
18:10
-
18:06
-
16:02
-
14:10
-
12:15
-
11:39
-
10:24
-
00:29
-
00:17
- 12 июня 2021
-
22:47
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:05
-
20:09
-
18:25
-
17:46
-
16:50
-
15:31
-
13:53
-
12:54
-
12:05
-
10:11
-
00:34
-
00:21
- 11 июня 2021
-
23:40
-
22:24
-
21:32
-
20:52
-
19:46
-
18:40