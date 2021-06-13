«Тойота» выиграла гонку WEC в Портимане на фоне применения командной тактики

Вторым этапом нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость стал марафон «8 часов Портимана». Первую пару часов гонки экипаж «Альпин» сохранял надежду на победу в абсолютном зачёте, опережая две «Тойоты», но затем японцы перешли в контратаку, оставили французов позади и в доминирующем стиле довели дело до победного конца. При этом не обошлось без неожиданного применения командной тактики: незадолго до финиша Себастьену Буэми по радио приказали пропустить вперёд Хосе-Марию Лопеса, чтобы проверить, не сдерживает ли швейцарец аргентинца. Буэми не отстал — и вскоре получил от команды разрешение выйти обратно вперёд.



В категории LMP2 на первых порах борьбу за лидерство вели Робин Фряйнс из Team WRT и Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland. Фряйнсу удалось вырваться вперёд, но гонку сильно испортили сразу два штрафа: за превышение скорости на пит-лейне и за игнорирование синих флагов. В итоге экипаж Team WRT финишировал четвёртым, хотя почти до конца претендовал на подиум.



Сражение за победу в итоге развернулось между экипажами Jota Sport. Всё началось ещё на старте, когда да Кошта развернул обладателя поула Бломквиста. Эта неудача не выбила Тома и его экипаж из колеи — со временем машина под №28 возглавила гонку в своём классе. Но да Кошта огорчил Бломквиста второй раз за день — на сей раз, просто обгоном в споре за победу. Вместе с Антонио на верхнюю ступень подиума поднялись Энтони Дэвидсон и Роберто Гонсалес.



В зачёте LMGTE Pro гонку выиграл экипаж AF Corse в составе Алессандро Пьер Гуиди и Джеймса Каладо, а в классе LMGTE Am не было равных команде Cetilar Racing и её пилотам Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджотто и Антонио Фуоко. Следующий этап FIA WEC — гонка «6 часов Монцы» — пройдёт 18 июня в Монце.



FIA WEC. «8 часов Портимана». Топ-7:

1. С. Буэми, Б. Хартли, К. Накадзима (Toyota Gazoo Racing №8 / Hypercar H) — 300 кругов

2. М. Конвей, К. Кобаяси, Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing №7 / Hypercar H) +1.800

3. Н. Ляпьер, А. Негран, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut №36 / Hypercar) +1:08.597

4. Э. Дэвидсон, А. Феликс да Кошта, Р. Гонзалес (Jota №38 / LMP2) +4 круга

5. Т. Бломквист, Ш. Гелаэл, С. Вандорн (Jota №28 / LMP2) +4 круга

6. Ф. Альбукерке, Ф. Хэнсон, Ф. Шерер (United Autosports USA №22 / LMP2) +5 кругов

7. Р. Фряйнс, Ф. Габсбург, Ш. Милези (Team WRT №31 / LMP2) + 5 кругов.