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«Тойота» выиграла гонку WEC в Портимане на фоне применения командной тактики

«Тойота» выиграла гонку WEC в Портимане на фоне применения командной тактики
Евгений Кустов
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Вторым этапом нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость стал марафон «8 часов Портимана». Первую пару часов гонки экипаж «Альпин» сохранял надежду на победу в абсолютном зачёте, опережая две «Тойоты», но затем японцы перешли в контратаку, оставили французов позади и в доминирующем стиле довели дело до победного конца. При этом не обошлось без неожиданного применения командной тактики: незадолго до финиша Себастьену Буэми по радио приказали пропустить вперёд Хосе-Марию Лопеса, чтобы проверить, не сдерживает ли швейцарец аргентинца. Буэми не отстал — и вскоре получил от команды разрешение выйти обратно вперёд.

В категории LMP2 на первых порах борьбу за лидерство вели Робин Фряйнс из Team WRT и Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland. Фряйнсу удалось вырваться вперёд, но гонку сильно испортили сразу два штрафа: за превышение скорости на пит-лейне и за игнорирование синих флагов. В итоге экипаж Team WRT финишировал четвёртым, хотя почти до конца претендовал на подиум.

Сражение за победу в итоге развернулось между экипажами Jota Sport. Всё началось ещё на старте, когда да Кошта развернул обладателя поула Бломквиста. Эта неудача не выбила Тома и его экипаж из колеи — со временем машина под №28 возглавила гонку в своём классе. Но да Кошта огорчил Бломквиста второй раз за день — на сей раз, просто обгоном в споре за победу. Вместе с Антонио на верхнюю ступень подиума поднялись Энтони Дэвидсон и Роберто Гонсалес.

В зачёте LMGTE Pro гонку выиграл экипаж AF Corse в составе Алессандро Пьер Гуиди и Джеймса Каладо, а в классе LMGTE Am не было равных команде Cetilar Racing и её пилотам Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджотто и Антонио Фуоко. Следующий этап FIA WEC — гонка «6 часов Монцы» — пройдёт 18 июня в Монце.

FIA WEC. «8 часов Портимана». Топ-7:
1. С. Буэми, Б. Хартли, К. Накадзима (Toyota Gazoo Racing №8 / Hypercar H) — 300 кругов
2. М. Конвей, К. Кобаяси, Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing №7 / Hypercar H) +1.800
3. Н. Ляпьер, А. Негран, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut №36 / Hypercar) +1:08.597
4. Э. Дэвидсон, А. Феликс да Кошта, Р. Гонзалес (Jota №38 / LMP2) +4 круга
5. Т. Бломквист, Ш. Гелаэл, С. Вандорн (Jota №28 / LMP2) +4 круга
6. Ф. Альбукерке, Ф. Хэнсон, Ф. Шерер (United Autosports USA №22 / LMP2) +5 кругов
7. Р. Фряйнс, Ф. Габсбург, Ш. Милези (Team WRT №31 / LMP2) + 5 кругов.

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