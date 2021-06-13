Латвиец и украинец стали призёрами Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту

Сегодня, 13 июня, в Риге (Латвия) завершился Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту-2021. Впервые в истории турнир состоялся в Европе. Победителем стал дрифтер из Ирландии Джеймс Дин.
Топ-16 и последующие заезды проходили по сухому асфальту. Однако не обошлось без сюрпризов: в топ-8 не попал единственный двукратный чемпион Кубка россиянин Георгий Чивчян. Пилот пытался не уступить Кристапсу Блушсу на разгоне, но в итоге из-за раннего старта проиграл заезд.
Сам Блушс дошёл до полуфинала, где в заезде с Джеймсом Дином допустил ошибку, несколько раз коснулся стены и сломал заднюю подвеску своего Eurofighter. В итоге пилот не смог побороться за третье место, доставшееся украинцу Максу Миллеру.
Примечательно, что в утренних тренировках Макс разбил свою машину, но её успели восстановить, и он сначала прошёл Евгения Лосева, вынудив того ошибиться, но затем свой автомобиль в парном заезде с Миллером разбил Дамир Идиятулин. Дамир не успел восстановить машину, не сумев выйти на старт OMT-заезда, выбыл из борьбы. Так Миллер попал в топ-3.
Из-за собственных ошибок и нескольких разворотов лишился шанса на подиум Алексей Головня. Небольшая помарка в одном из заездов помешала Джеку Шанахану, но зато блестяще справились со всеми вызовами Николас Бертанс и Джеймс Дин.
Два этих пилота встретились в финале, где провели два ярких и безошибочных заезда —победил же Дин, завоевав таким образом свою первую победу в Кубке. Николас Бертанс занял второе место на домашней трассе после того, как в первом заезде преследователем у него возникли технические проблемы с автомобилем, и команда взяла 5-минутный перерыв на ремонт перед вторым заездом.
Фото: vdrifte.ru
Фото: vdrifte.ru
Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту-2021. Личный зачёт. Топ-3:
- Джеймс Дин (Ирландия)
- Николас Бертанс (Латвия)
- Макс Миллер (Украина)
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