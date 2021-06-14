Экс-пилот Формулы-1 Эрикссон прокомментировал первую победу с 2013 года
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Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, ставший победителем гонки IndyCar, которая проходила в Детройте, прокомментировал свой успех.
«Я работал целых восемь лет, чтобы наступил сегодняшний день. Ещё на юниорском уровне, пытаясь попасть в Формулу-1, я почти каждый год выигрывал гонки. К этому привыкаешь. В 2014 году я достиг топ-уровня, когда выступал в Формуле-1. В небольших же командах, у которых нет ресурсов для борьбы за победы, пилоты просто забывают это желание побеждать.
До тех пор, пока я не стал участвовать в IndyCar, мне очень не хватало этого чувства. Я очень много работал. И, конечно, не могу не отметить товарищей по команде, которые мне очень помогли», — приводит слова Эрикссона The Race.
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