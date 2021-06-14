Раллистка проехала целый этап с переломом позвоночника и выиграла Ралли Казахстана

Испанская гонщица Кристина Гутьеррес, одержавшая победу в категории T3 на Ралли Казахстана, проехала целый этап с переломом позвоночника.
«Инцидент произошёл на 18 км трассы, так что Кристина ехала потом 249 км с двойным компрессионным переломом позвоночника до финиша. Мы очень рады, как Кристина выступала на этой гонке, но мы очень волнуемся из-за травмы, которую она получила. Надеемся на лучшее, и что она сможет безопасно отправиться домой через несколько дней. У нас пока нет более подробной информации о её состоянии, но на данный момент прогноз позитивный», — приводит слова руководителя команды Toyota Overdrive Жана-Марка Фортена телеграм-канал Cross-Country Rally.
«Мы рады, но сегодня у нас случилось несчастье – получили серьёзный удар, когда пересекали дорогу. Кристина сейчас ждёт ответа от врачей, так как она получила травму спины. Мы попали на яму, влетели в неё передней частью автомобиля, а потом машина со всей силы приземлилась на заднюю часть. Мы с Кристиной практически получили нок-аут. Но она решила продолжить, так как у неё большая сила духа, она хотела победить. Но стоит подождать результатов осмотра и заключения врачей, чтобы понять, было ли это хорошим решением или нет», — сказал штурман Франсуа Казале.
Сама Кристина на своей странице в «Инстаграме» поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что врачи подтвердили перелом двух позвонков.
Фото можно посмотреть на странице Кристины Гутьеррес в «Инстаграме».
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