Бергер: Хэмилтону гораздо проще бороться с Ферстаппеном, чем с напарником

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о сезоне 2021 года Формулы-1.



«Хэмилтону гораздо проще бороться с Ферстаппеном, чем с любым из напарников. Если ваш соперник пилотирует другой болид, то у вас всегда есть оправдание. Вам не удалось оказаться впереди? Это никак не повлияет на ваш имидж, в конце концов, у соперника может быть гораздо более быстрая машина, чем у вас. Но если ты оказываешься позади Нико Росберга на такой же технике, то это воспринимается по-другому.



Я уверен, что Льюис хорошо справляется с давлением, несмотря на ошибку в Баку. Там он знал, что должен рискнуть на рестарте всем, чтобы попытаться выиграть. Не получилось. Такое случается, это гонки. Но „Мерседес“ и правда становится слабее под прессингом. „Феррари“ и „Макларен“ тоже рядом. Но ведь именно этого хотели все болельщики Формулы-1», — приводит слова Бергера Sport1.de.