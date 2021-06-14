Штайнер: меня радует ход подготовки к сезону-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о работе базы команды в Маранелло, где полным ходом идёт подготовка к следующему сезону, который станет первым для нового регламента Формулы 1.
«На постоянной основе офисом в Маранелло управляет Симоне Реста. Понятно, что мы постоянно находимся в контакте, обсуждаем те или иные вопросы, в том числе и потому что я знаю историю команды и хочу делиться знаниями с ним, чтобы он понимал, в каокм направдении нужно двигаться.
За те пять месяцев, что мы работаем в Маранелло, Реста отлично справляется со своей задачей. Ход подготовки к следующему сезону меня очень радует. Я вижу, что мы добились хорошего прогресса. Надеюсь, что машина будет конкурентоспособной, а в 2022 году мы будем вновь получать удовольствие от гонок», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.
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