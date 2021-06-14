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Зафнауэр: титул «Астон Мартин» в ближайшие пять лет станет успехом

Зафнауэр: титул «Астон Мартин» в ближайшие пять лет станет успехом
Александр Кожевников
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился целями британской команды на ближайшие годы.

«Если бы мы смогли претендовать на звание чемпиона мира через три или четыре года, то это можно было бы назвать успехом. Думаю, да, победа в чемпионате мира в течение пяти лет будет успехом.

Если посмотреть на команды, которые выигрывали титулы в последние годы, то „Мерседесу“ потребовалось четыре года после покупки „Брауна“, и, насколько я помню, сроки „Ред Булл“ после покупки „Ягуара“ были примерно аналогичными.

Но, думаю, мы начинаем чуть позади. Когда „Мерседес“ купил „Браун“, эта команда уже была чемпионской. Мы же были несколько раз четвёртыми и никогда не претендовали на титул. Потребуется чуть больше времени, чтобы добиться прогресса и вывести команду из верхней части средней группы к титулу», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Total.

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