Алонсо присоединился к призыву пожертвовать вакцины от коронавируса бедным странам

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо присоединился к открытому письму, в котором знаменитости призвали богатые страны пожертвовать вакцины от коронавируса более бедным государствам.



«ЮНИСЕФ уже приступил к доставке вакцин от имени COVAX, международной инициативы по обеспечению справедливости в отношении вакцин. Но прямо сейчас механизму COVAX не хватает 190 миллионов доз для достижения необходимого количества, поэтому уязвимые люди рискуют остаться без защиты. Некоторые страны взяли на себя обязательство пожертвовать вакцины позднее в этом году, но дозы вакцин необходимы прямо сейчас.



По данным анализа ЮНИСЕФ, страны «Большой семёрки» вскоре получат достаточно доз вакцин для того, чтобы пожертвовать 20% своих вакцин, то есть более 150 миллионов доз, в период с июня по август без значительных задержек при реализации текущих планов вакцинации взрослого населения этих стран. Мы просим вас срочно пожертвовать эти вакцины к августу и разработать «дорожную карту» для увеличения объема пожертвований по мере роста поставок.



По прогнозам, к концу года для пожертвований могут быть доступны около одного миллиарда доз. На вас возлагает надежды весь мир. Вместе вы должны принять этот вызов. Давайте построим более здоровое, светлое и справедливое будущее для каждого ребёнка и для всех. Пожертвуйте 20 процентов имеющихся у вас вакцин к августу!» — гласит текст письма.



Помимо Алонсо, свои подписи под письмом поставили Дэвид Бекхэм, Пау Газоль, Энди Маррей, Серхио Рамос, а также многие другие селебрити — певцы, актёры и спортсмены.