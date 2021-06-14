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Источник: «Мерседес» заменит Боттаса на Расселла в следующем сезоне

Источник: «Мерседес» заменит Боттаса на Расселла в следующем сезоне
Антон Мозговой
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«Мерседес» намеревается заменить пилота команды Валттери Боттаса на гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, сообщает F1-Insider. По данным источника, решение о замене практически принято.

Так, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф якобы сообщил менеджерам Расселла, что ему нужно быть готовым к переходу. Ожидается, что Расселл станет напарником Льюиса Хэмилтона.

Ранее Боттас уже прокомментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.

Слухи о возможной замене Боттаса появляются с завидной регулярностью. При этом «Мерседес» продолжает делать ставку на финна в качестве напарника Хэмилтона.

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