Хельмут Марко отреагировал на слухи о замене Боттаса на Расселла

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым в следующем сезоне пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса заменит гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Ранее издание F1-Insider сообщило, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф связался с Расселлом и попросил его быть готовым к переходу.
«Замена будет логичным шагом. Нельзя держать его в стороне слишком долго. Иначе спонсорство Расселла не будет иметь смысла. Даже если Хэмилтон будет не рад такому развитию событий, это логично.
Думаю, для Боттаса единственным вариантом будет «Уильямс». У нас для него места нет», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Sport1.
Ранее Боттас уже прокомментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.
- 14 июня 2021
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
-
15:55
-
14:56
-
13:55
-
12:47
-
11:51
-
09:49
-
00:23
-
00:00
- 13 июня 2021
-
23:30
-
23:20
-
22:26
-
20:56
-
20:55
-
20:44
-
19:52
-
18:10
-
18:06
-
16:02
-
14:10
-
12:15
-
11:39
-
10:24
-
00:29
-
00:17
- 12 июня 2021
-
22:47
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:05
-
20:09