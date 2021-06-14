Хельмут Марко отреагировал на слухи о замене Боттаса на Расселла

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым в следующем сезоне пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса заменит гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Ранее издание F1-Insider сообщило, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф связался с Расселлом и попросил его быть готовым к переходу.

«Замена будет логичным шагом. Нельзя держать его в стороне слишком долго. Иначе спонсорство Расселла не будет иметь смысла. Даже если Хэмилтон будет не рад такому развитию событий, это логично.

Думаю, для Боттаса единственным вариантом будет «Уильямс». У нас для него места нет», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Sport1.

Ранее Боттас уже прокомментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.