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Хельмут Марко отреагировал на слухи о замене Боттаса на Расселла

Хельмут Марко отреагировал на слухи о замене Боттаса на Расселла
Антон Мозговой
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым в следующем сезоне пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса заменит гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Ранее издание F1-Insider сообщило, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф связался с Расселлом и попросил его быть готовым к переходу.

«Замена будет логичным шагом. Нельзя держать его в стороне слишком долго. Иначе спонсорство Расселла не будет иметь смысла. Даже если Хэмилтон будет не рад такому развитию событий, это логично.

Думаю, для Боттаса единственным вариантом будет «Уильямс». У нас для него места нет», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Sport1.

Ранее Боттас уже прокомментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.

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Источник: «Мерседес» заменит Боттаса на Расселла в следующем сезоне
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